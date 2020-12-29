صحة ميسان تعيد مستشفى الطفل الى العمل بعد مغادرة اخر المصابين بكورونا

المستقلة/علي قاسم الكعبي/.. اعلنت دائرة صحة ميسان رسميا، الثلاثاء، عن خلو المستشفى المخصص للمصابين بفايروس كورنا من الراقدين، وقررت اغلاقه.

وقال بيان عن الدائرة انها قامت بحملة واسعة لإعادة وتأهيل ردهات مستشفى الطفل والولادة، الذي كان مخصصا للمصابين بفايروس كورونا، وتعفيره وتعقيمه، مؤكدة بأنها ستستقبل المراجعين بداية العام الجديد

واشار البيان الى توفير أماكن رقود جديدة للمصابين بفيروس كورونا تحسبا لتسجيل اصابات جديدة مستقبلا

وأوضح ان الفرق الصحية التابعة لقسم الصحة العامة باشرت برش وتعفير المستشفى ليقدم خدماته الطبية والصحية والعلاجية للمراجعين.