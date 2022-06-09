صحة ميسان تضع شروطاً جديدة لمنح إجازات فتح المطاعم

المستقلة/- وضعت دائرة صحة ميسان شروطاً جديدة لمنح إجازات فتح المطاعم، وذلك بعد خروقات أدت إلى تسمّم العشرات من مرتادي أحد مطاعم المحافظة خلال المدة الماضية.

وسجَّلت ميسان نهاية العام الماضي أكثر من 500 حالة تسمم غذائي، في حادثة لم تكشف التحقيقات عن أسبابها، حيث تم إرجاع ذلك في الوهلة الأولى إلى محل فلافل شعبي في أحد أحياء المدينة ثم إلى مصادر المياه.

وقال مدير الدائرة الدكتور علي محمود العلاق في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الشروط الجديدة تمثلت بنوع البناء، إذ يجب أن يكون من الطابوق أو الخرسان، إضافة إلى استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني على البناية من ناحية إجراءات السلامة.

وأضاف أنَّ الأرضيات والجدران يجب أن تكون مصبوغة بطلاء جيد وملساء كي لا تسمح بتجمع الميكروبات ومسببات الأمراض.

ونوه العلاق بأنَّ المطعم الذي يوفر هذه الشروط يتم فيه إخضاع العاملين إلى فحص طبي وصحي لمنحهم إجازة ممارسة مهنة العمل، مع إجراء متابعة دورية لتلك المطاعم والعاملين فيها من قبل دائرة الرقابة الصحية في المحافظة.