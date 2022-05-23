صحة ميسان تستنفر مؤسساتها لمواجهة العاصفة الترابية

مدير عام صحة ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..وجه مدير عام صحة ميسان الدكتور علي  العلاق، اليوم الاثنين، جميع لمؤسسات الصحية  في المحافظة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العواصف الترابية في البلاد.

وشدد العلاق على ضرورة ان تستنفر المؤسسات الصحية جهودها كافة وإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئة التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم لهم في عموم المؤسسات الصحية.

وأكد ضرورة قيام الملاكات الطبية والصحية الخافرة بتقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين وابداء كافة التسهيلات لهم من الفحوصات والعلاجات الاخرى حتى تماثلهم للشفاء التامّ.

كما دعا المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع ارتداء الكمامة .

ويتوقع وصول العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة بغداد صباح اليوم الى ميسان بعد الظهر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

صحة ميسان تستنفر مؤسساتها لمواجهة العاصفة الترابية

اخر الاخبار

جدري القردة.. فايروس آخر يدق ناقوس الخطر

اخبار العراق

السورجي : تركيا تستغل صمت الحكومة لتحتل مساحات كبيرة داخل العراق

اخبار العراق

خبير قانوني : تدخل مجلس الامن مابين المركز والاقليم يعتبر انتهاكا للسيادة

اخر الاخبار

الأنواء الجوية العراقية: موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداءً من مساء اليوم الاثنين

اخر الاخبار

التعليم العالي : دخول 65 جامعة عراقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات

اخبار العراق

قناة الرابعة : الإسباني روبرت مورينو يقترب من تدريب منتخب العراق

اخبار العراق

قناة الرابعة : الإسباني روبرت مورينو يقترب من تدريب منتخب العراق

اخبار العراق

الخلافات بدأت تعصف بها.. حركة امتداد تتفاجىء من انسحاب 5 نواب منها

اخبار العراق

مصرف النهرين الاسلامي يعدل تعليماته في منح قروض المرابحة

اخبار العراق

التربية تلزم أصحاب معاهد التقوية بجعل مدرسي المواد من نفس جنس الطلبة

اخر الاخبار

الخارجية الامريكية تتطلع الى تعزيز العلاقات مع دول جنوب ووسط آسيا

اخبار العراق

إدارة مطار بغداد الدولي تؤكد اغلاق المطار بسبب تدني الرؤية

اخر الاخبار

لتخفيض الوزن.. يجب اضافة الجوز والثمار وبذور الشيا الى عصيدة الشوفان

اخر الاخبار

ليفربول : بعد فقدانه الدوري الإنجليزي الفرصة لا تزال للظفر بالنهائي الاوربي

اخبار العراق

مختص يقترح تخصيص نسبة في قانون الدعم الطارئ لدعم القطاع الصناعي

اخبار العراق

السليمانية : تباشير انفراجة مرتقبة بين الكتل السياسية في “البيت الكردي”