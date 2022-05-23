صحة ميسان تستنفر مؤسساتها لمواجهة العاصفة الترابية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..وجه مدير عام صحة ميسان الدكتور علي العلاق، اليوم الاثنين، جميع لمؤسسات الصحية في المحافظة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العواصف الترابية في البلاد.

وشدد العلاق على ضرورة ان تستنفر المؤسسات الصحية جهودها كافة وإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئة التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم لهم في عموم المؤسسات الصحية.

وأكد ضرورة قيام الملاكات الطبية والصحية الخافرة بتقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين وابداء كافة التسهيلات لهم من الفحوصات والعلاجات الاخرى حتى تماثلهم للشفاء التامّ.

كما دعا المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع ارتداء الكمامة .

ويتوقع وصول العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة بغداد صباح اليوم الى ميسان بعد الظهر.