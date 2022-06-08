صحة ميسان تستلم 3 اسرة عمليات حديثة متعددة الأغراض

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسلمها اسرة عمليات متطورة ذات أغراض طبية متنوعة.

وقال مدير اعلام الدائرة محمد الكناني لـ(المستقلة) ” ان دائرة صحة ميسان استلمت 3 اسرة حديثة خاصة بالعمليات، تم توزيعها حسب الخطة التي عدتها الدائرة الى مستشفى ميسان للولادة والطفل الذي تم تجهيزه بسريرين، فيما ان تسليم السرير الثالث الى مستشفى المجر الكبير.

وأشار الى ان ذلك جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الصحة ودائرة صحة ميسان ، حيث تم تجهيز مؤسسات المحافظة الصحية بأجهزة ( (Gynecology Operating Table التي تم نصبها وتشغيلها.

وأوضح الكناني أن الاجهزة من انتاج شركة Mizuho اليابانية وتستخدم داخل صالات العمليات (يستلقي عليها المريض اثناء اجراء العملية)، لافتا الى تميزها بعدة بمواصفات عالية حيث تحتوي على حوض لتجميع السوائل التي تخرج من المريض اثناء العمليات الجراحية القيصرية والكورتاج ، و فراغ بين قاعدة السرير والفراش ليتمكن من التصوير الشعاعي دون تحريك المريض.

وأضاف كما يتحمل السرير اوزان ثقيلة تصل الى اكثر من ٢٥٠ كغم، إضافة الى وجود تحكم يدوي control في حالة تعطل الريموت، و وجود عازل (عبارة عن سكة وبردة) تمنع رؤية المريض للعملية اثناء اجرائها (عمليات التخدير النصفي او المناطقي.