صحة ميسان تستلم 3 اسرة عمليات حديثة متعددة الأغراض

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسلمها اسرة عمليات متطورة  ذات أغراض طبية متنوعة.

وقال مدير اعلام الدائرة محمد الكناني لـ(المستقلة) ” ان دائرة صحة ميسان استلمت 3 اسرة حديثة خاصة بالعمليات، تم توزيعها  حسب الخطة التي عدتها الدائرة  الى مستشفى ميسان للولادة والطفل الذي تم تجهيزه بسريرين، فيما ان تسليم السرير الثالث الى مستشفى المجر الكبير.

وأشار الى ان ذلك جاء نتيجة  التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الصحة ودائرة صحة ميسان ، حيث تم تجهيز مؤسسات المحافظة الصحية بأجهزة (  (Gynecology Operating Table التي تم نصبها وتشغيلها.

وأوضح الكناني أن الاجهزة من انتاج شركة Mizuho اليابانية وتستخدم داخل صالات العمليات (يستلقي عليها المريض اثناء اجراء العملية)، لافتا الى تميزها بعدة  بمواصفات عالية حيث تحتوي على حوض لتجميع السوائل التي تخرج من المريض اثناء العمليات الجراحية القيصرية والكورتاج ، و فراغ بين قاعدة السرير والفراش ليتمكن من التصوير الشعاعي دون تحريك المريض.

وأضاف كما يتحمل السرير اوزان ثقيلة تصل الى اكثر من ٢٥٠ كغم، إضافة الى وجود تحكم يدوي control في حالة تعطل الريموت، و وجود عازل (عبارة عن سكة وبردة) تمنع رؤية المريض للعملية اثناء اجرائها (عمليات التخدير النصفي او المناطقي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

جمهور ليفربول يتوجون محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

اخبار العراق

وزير العدل يعزل (7) موظفين لارتكابهم مخالفات ‏قانونية

اخبار العراق

مركز انعاش الاهوار يبحث الحصص المائية الواصلة لهور ام نعاج 

اخبار العراق

اعتقال متهم اقدم على قتل زوجته في ميسان

اخر الاخبار

شبكة الإعلام العراقي ..وإنتكاسة حرية الرأي

اخر الاخبار

تراجع الليرة التركية بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي

اخبار العراق

نائب : العراق يتكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنوياً جراء جولات التراخيص

اخبار العراق

نائب : العراق يتكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنوياً جراء جولات التراخيص

اخبار العراق

نائب : قانون الامن الغذائي يعتبر باطل ولايمكن تطبيقه من حكومة تصريف الاعمال

اخبار العراق

محلل : التحالفات المؤيدة للامن الغذائي تستخدم الشارع لـ تمرير هذا المشروع

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

اخبار فلسطين

بلينكن يتعهد بمحاسبة اسرائيل بسبب مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

اخر الاخبار

تقرير : ارتفاع قيمة الصادرات في دول أمريكا اللاتينية بنسبة 22.6%

اخر الاخبار

إيلون ماسك يتهم تويتر بارتكاب خرق مادي للاتفاق ويهدد بانهاء الصفقة

اخر الاخبار

اليوم 5 مواجهات ضمن الجولة الـ35 مـن الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

خبيرة لياقة بدنية تنصح بالابتعاد بشدة عن بعض المكملات الغذائية

اخبار العراق

نائب يتوقع إصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً لإيقاف قانون الامن الغذائي