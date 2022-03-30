صحة ميسان تستجيب لاستغاثة مواطن مصري يسكن المحافظة منذ 40عام

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..استجاب مدير صحة ميسان علي العلاق،الأربعاء، لمناشدة أطلقها مواطن مصري يسكن في ميسان.

وقال العلاق تمت الاستجابة لاستغاثة صحية أطلقها المواطن المصري ابراهيم حسن فهمي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا تشكيل فريق طبي لمتابعة حالته الصحية.

وأوضح أن فهمي يعاني من عجز كلوي، و بعد اطلاعه على الحالة المرضية تم تشكيل فريق طبي متخصص لعلاج الحالة وتشكيل فريق في مستشفى المجر الكبير لمتابعة الاجراءات الصحية المتخذة .

من جانهم عبر أهالي المجر الكبير عن شكرهم لتلبية الاستغاثة، واصفين المواطن المصري بأنه جزء من أهل المدينة كونة قضى أربعين عاما فيها ويحضى باهتمام واحترام أهالي القضاء .