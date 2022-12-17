صحة ميسان تدين ما تعرضت له كوادرها من تهديد في قضاء الميمونة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. ادانت دائرة صحة ميسان التجاوزات المتكرره للكوادر الصحية في المحافظة وبالخصوص ما تعرضت له كوادر مستشفى الميمونة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (المستقلة) ان صحة ميسان تؤكد “لرؤساء عشائر قضاء الميمونة اهمية دعم الملاكات الطبية والصحية وخصوصا عندما يكون الاعتداء على مؤسسات صحية تقدم الخدمات الطبية والصحية الى اكثر من ٧٠ الف

وبينت أن “المؤسسة الصحية تقدم الخدمة الطبية والصحية للمواطنين رغم كل التحديات التي تواجها وان الملاكات الطبية والتمريضية تسعى بكل الامكانيات من اجل تقديم الخدمة للمواطن ويعد هذا النشر اعتداء و خرقا للقانون وللعرف العشائري منوها اننا نعمل في بيئة كانت وستكون طاردة وبالتالي المواطن هو الذي يخسر من خلال هجرة الاطباء والكوادر من هذه المنطقة”.

واضافت “على شيوخ العشائر الوقوف مع المؤسسة الصحية والملاكات الطبية والصحية بوجه أي اعتداء لان المؤسسات الصحية هي لخدمة المواطن “.

وأدانت ” بأشد عبارات الادانة والاستنكار التطاول والتهديد والتجاوز على ابطال الصد الاول من كوادرنا الطبية في قضاء الميمونه والتشهير وبالدكة العشائرية بهم بشتى الطرق وبمواقع التواصل الاجتماعي رغم الجهود الجبارة التي تبذل في ظل الظرف العصيب”.

وتساءلت بشأن ما صدر من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم العشائر “أيمكن ان يكون باسمها التي طالما عرفت بمواقفها الشجاعة والداعمة والساندة للطاقات العلمية والكفاءات ووقفت وقفات مشرفة ولايمكن ان يصدر عنها هذه الاعمال”.

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