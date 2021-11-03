صحة ميسان تحيل نتائج الفحوصات الى القضاء لتحديد المقصر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت دائرة صحة ميسان عن بلوغ حالات التسمم التي شهدتها مدينة العمارة اكثر من 500 حالة، مبينة أنه تم إحالة جميع نتائج الفحوصات والتقارير الصحية الى القضاء بعد اعتبار القضية جنائية.

وقالت الدائرة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء “نود ان نوضح ان عدد حالات التسمم الغذائي التي راجعت مؤسساتنا الصحية منذ مساء يوم ٣١/١٠ بلغت لغاية اليوم (٥٦٨) حالة” ،مؤكدة أن جميع المصابين افادو انهم تناولوا الطعام في نفس المطعم قبل يوم من ظهور الأعراض أي بتاريخ٣٠/١٠ .

واوضح البيان ان الدائرة قامت بجملة من الاجراءات منها توجيه فرق الرقابة الصحية برفقة الأمن الوطني الى المطعم المذكور واخذ عينات من الأطعمة والأشربة لغرض فحصها مختبريا وتم غلق المطعم احترازيا على الفور.

وأضاف كذلك قامت فرق الرقابة الصحية بفحص المياه في جميع محطات إسالات المياه في المحافظة، وكذلك مياه الشرب المعبأة ومحطات ال RO. . منوهة الى تهيئة المستشفيات لاستقبال الحالات من خلال فتح ردهات خاصة جديدة وفريق طبي متخصص وأدوية ومحاليل طبية ومستلزمات مختبرية كافية.

واكد البيان ان النتائج اظهرت سلامة فحوصات مياه الاسالة بعموم المحافظة وخلوها من المسببات المرضية بما فيها الكوليرا و صلاحيتها للاستخدام البشري.

واشارت الدائرة الى تسجيل حالة وفاة واحدة مشتبه بها، منوهة الى أن الشخص قد وصل متوفيا الى المستشفى و تم تحويل الجثة الى دائرة الطب العدلي في بغداد بقرار قضائي وبانتظار نتائج سبب الوفاة النهائية.

وتابع تم تواجد فريق من وزارة الصحة/دائرة الصحة العامة في ميسان لتقييم الوضع ومتابعة الاجراءات التي تقوم بها فرق الدائرة وقامت بالاشراف على جميع تلك الاجراءات.

وذكر البيان ان جميع المصابين بحالة صحية مستقرة ومعظمهم تماثل للشفاء ولم يتبق سوى ١٢ حالة راقدة وجميعهم بحالة مستقرة.

من جهة أخرى أوضح البيان أن الفحوصات المختبرية التي اجريت على النماذج الغذائية التي اخذت مساء يوم ٣١/١٠ (بعد يوم من تناول المصابين للطعام) فورا بعد الإبلاغ عن الحالات تم فحصها في مختبرات دائرة صحة ميسان،أظهرت خلوها من المسببات المرضية (الجرثومية والكيميائية) …

وأضاف كما تم اخذ عينات من المرضى الراقدين لأغراض الزرع المختبري لنماذج الدم والبراز وبانتظار النتائج النهائية خلال 48 ساعة.

وطمأنت الدائرة اهالي المحافظة بأن جميع مصادر المياه المعبأة والاسالة غير ملوثة وكذلك عدم تسجيل اي حالات تسمم غذائي جديدة لهذا اليوم ٣/١١.

ونوه الى ان جميع هذه النتائج تم عرضها على القضاء بعد اعتبار القضية جنائية وتم فتح تحقيق قضائي فيها وكذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل محافظة ميسان لغرض التوصل الى النتائج النهائية وتحديد المقصر واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه والحفاظ على ارواح وصحة المواطنين في المحافظة…