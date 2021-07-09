صحة ميسان تحذر من ايام وبائية قاسية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حذرت دائراة صحة ميسان من ايام وبائية قاسية على ابناء المحافظة.

وقال مديرصحة ميسان علي العلاق في تصريح صحفي مساء الجمعة “انطلاقا من واجبنا المهني ،وبدافع من مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية وحتى الشرعية، نحذر من أيام وبائية ستكون قاسية على اهلنا بسبب التهاون وعدم الالتزام باجراءات وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا” .

ودعا العلاق الى الالتزام باجراءات وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا” ، محذرا من تداعياتٍ خطيرة جراء عدم التزام المواطن بالاجراءات الوقائية.

وأشار الى ان أغلب المواطنين غير مهتمين بالاجراءات الصحية بالرغم من ارتفاع أعداد الاصابات في العراق عموما، وهناك شبه انعدام لارتداء الكمامة .، منوها الى أن التجمعات والمناسبات الاجتماعية تجري باستمرار وبدون أدنى اكتراث للشروط الصحية التي باتت معلومة لدى الجميع “.

وشدد على وجوب ان تكون هنالك وقفة من الجميع وبالاخص ارباب العوائل الكريمة.. وترشيد افراد الاسرة في لبس الكمامة، وتقليل الخروج الا عند الضرورة والتزام التباعد مسافة متر ونصف عن اي شخص آخر..