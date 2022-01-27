صحة ميسان تحذر من ارتفاع الاصابات بكورونا وتؤكد وجود حالات خطرة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت مديرية صحة ميسان، الخميس، عن وجود حالات خطرة مصابة بفيروس كورونا محذرة من ارتفاع عدد الإصابات.

وقالت المديرية في بيان  “نحذر المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية التي تخص فيروس كورونا والمتحورات الجديدة خاصة بعد ارتفاع نسب الاصابات في العراق عموما وميسان خصوصا”.

واشارت الى ان المدير العام علي العلاق عقد اجتماع جمع اللجنة العلمية لوباء كورونا وقسم وشعب  الصحة العامة  وقسم الامور الفنية لدراسة الموقف الوبائي في المحافظة  الفترة الأخيرة

وكشف عن تسجيل  حالات رقود في ردهات العزل والى وجود اثنين من المرضى حالتهم خطرة جدا وهم غير ملقحين. ونقل البيان عن العلاق قوله أن ميسان سجلت الاربعاء 138 إصابة جديدة بعدما كانت قد سجلت صفرا في الايام الماضية وان عدد الملقحين وصل 190379

ودعا اهالي المحافظة الى الاسراع  بالتوجه إلى المنافذ التلقيحية المنتشرة في عموم المحافظة لأخذ اللقاح لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من خطر الاصابة والوفاة

وشدد البيان على ضرورة  الالتزام بالإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامات وغسل اليدين.

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