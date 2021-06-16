صحة ميسان تتلف ١٣ طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك

صحة ميسان تتلف ١٣ طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اتلفت دائرة صحة ميسان بعد عملية التفتيش أكثر من ١٠ طن من المواد الغذائية.

وقالت الدائرة في بيان أن شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة في دائرة صحة ميسان اتلفت ١٣ طن من المواد الغذائية الصلبة والطرية في مركز العمارة ،مشيرة إلى أن المواد غير صالحة للاستهلاك والتغير في الصفات الحسية والفيزيائية

وأكدت الدائرة أنها تقوم بمتابعة أسواق بيع الجملة للمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسحب النماذج وإرسالها إلى المختبر المركزي لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري حيث تم العثور على مواد غير صالحة للاستهلاك البشري .

ولفتت إلى أن المواد تم اتلافها في منطقة الطمر الصحي بمحضر أصولي بحضور صاحب العلاقة.

وأضافت إلى أن المواد منها غذائية صلبة وطرية للتغير الحاصل في الصفات الحسية والفيزيائية واخرى فشلها مختبريا

وأوضحت أنه تم حث أصحاب المحلات والعاملين الإلتزام بتنفيذ قرارات خلية الأزمة لفايروس كورونا والالتزام بارتداء مستلزمات الحماية الشخصية والتأكيد على التباعد الجسدي وتوفير مواد تعقيم .