 صحة ميسان تبحث التوسع بمنافذ التلقيح ضد كوفيد ١٩

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. ناقش مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق  اليوم الخميس  في اجتماع موسع الخطط الكفيلة برفع نسب التطعيم بلقاح كوفيد ١٩ المضاد لفيروس الكورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية وحماية المواطنين من انتشار الفيروس .

وبحث الاجتماع العمل على دراسة خطة الدائرة  لزيادة المنافذ التلقيحية والاستمرار بعقد فعاليات وجلسات تلقيحية في المؤسسات الحكومية  للاقبال الواسع من المواطنين في أخذ اللقاح المضاد لفيروس الكورونا  .

كما أكد ضرورة بذل كافة الجهود للارتقاء بتقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والوقائية للمواطنين.

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