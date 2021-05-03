صحة ميسان تباشر باعطاء الجرعة الثانية من فايزر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت صحة ميسان، الاثنين، توقفها عن التطعيم بالجرعة الاولى لقاح فايزر ، للمباشرة بإعطاء الجرعة الثانية منه.

ودعت الدائرة في بيان أصدرته اليوم من يرغب بالتطعيم بالجرعة الاولى من لقاح فايزر علية التوجه لمستشفى المجر الكبير.

وأوضحت أن المحافظة شهدت إقبالا كبيرا منذ السبت الماضي لاخذ الجرعة الأولى، بعد ظهور زعيم التيار الصدري وهو يأخذ اللقاح.

واكدت الدائرة ان مراكزها الصحية استمرت بالعمل حتى ساعات متأخرة من الليل