صحة ميسان تؤكد خلوها من الاصابة بالسلالة الجديدة بكورونا .

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أكدت صحة ميسان خلوا المحافظة من الاصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

واكد  مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق في اجتماع اللجنة العلمية لمواجهة فيروس الكورونا أن المحافظة خالية من الاصابات بالسلالة الجديدة من كورونا، مبينا بان الاجتماع بحث  الاجراءات الوقائية  ودراسة والبرتوكولات العلاجية المتبعة في علاج مرضى إصابات فيروس الكورونا  وإصابات كورونا السلالة الجديدة .

واوضح ان الاصابات في المحافظة  هي إصابات خفيفة ولا توجد إصابات بالفيروس الجديد في المحافظة ،مشيرا إلى استعداد الدائرة الكامل في مواجهة الجائحة واذا تزايدت  عدد الاصابات.

وناشد العلاق اهالي المحافظة  بالالتزام بالاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفايروس.

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