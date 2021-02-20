صحة كوردستان: لا يوجد قرار بفرض حظر للتجوال في الإقليم

المستقلة /- نفت وزارة الصحة في حكومة كوردستان العراق، الأنباء التي تداولتها مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادة فرض حظر للتجوال في الإقليم على غرار باقي مناطق ومدن العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في تصريح نشرته وزارة الصحة: نوضح للمواطنين والرأي العام أنه لم يصدر مثل هكذا تصريح، ولا يوجد قرار في الوقت الراهن في فرض حظر للتجوال.

وأضاف قائلا إن أي إجراء أو قرار يصدر بهذا الصدد سيتم الإعلان عنه عبر وزارة الصحة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الاثنين 22/2/2021 والتي ستصدر قرارات وفق الموقف الوبائي.

ووفقا لوكيل وزارة صحة الإقليم رهيل فريدون فإن الوزارة لديها مقترحان ستقدمهما إلى اللجنة العليا أحدهما يقضي بحظر حركة التنقل بين كوردستان وباقي محافظات العراق، والآخر الحد من تلك الحركة وفرض إجراءات مشددة في المداخل والسيطرات عبر إجراء الفحوصات اللازمة.

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