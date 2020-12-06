صحة كربلاء وميسان تؤكدان خلو ردهاتها من اي مصابين بكورونا

المستقلة / – أفصحت دائرتا صحة كربلاء وميسان عن خلو ردهات ومراكز مخصصة لكوفيد 19 من المصابين.

وقال مدير اعلام دائرة صحة كربلاء سليم كاظم في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، ان ردهة الحياة الثالثة التي تم افتتاحها بدعم من العتبة العباسية المقدسة قبل عشرة اشهر، خلت حاليا من اي مصاب بفيروس كورونا، لافتا الى ان العشرات من المصابين والملامسين قد تم تقديم الخدمات العلاجية والنفسية واللوجستية لهم خلال تواجدهم في الردهة وخضعوا على مدار الساعة الى رعاية طبية وصحية وتوعوية حتى خروجهم من الحجر الصحي.

واضاف انه تم تسجيل العديد من الاصابات بين العاملين ضمن ملاكات الجيش الابيض وقد تلقوا العلاج ايضا وعادوا لتقديم الخدمات الى المصابين الآخرين، مبينا ان فرقا صحية من الدائرة نفذت حملة توعوية ارشادية داخل المدارس بهدف زيادة الوعي وتجنب الاصابة بالفيروس.

وأشار الى إجراء حملات فحص (pcr) والفحص السريع (rapid test) لاحتواء كورونا والسيطرة عليه والحد من انتشاره.

وفي ميسان، اعلن مدير دائرة صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق في تصريح لصحيفة ”الصباح” بقاء مريض واحد في المركز الصحي الخاص بكوفيد 19 وحالته مستقرة وتمضي نحو الشفاء.

وافاد بأن الدائرة مستمرة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الجائحة والوصول الى هدف خلو المحافظة من كورونا بجهود الملاكات الصحية والطبية.