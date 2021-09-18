صحة كربلاء تضع خطة صحية خاصة لزيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، وضع خطة طوارئ لزيارة أربعينية الإمام الحسين المرتقبة ، سيتم تطبيقها قبل عشرة أيام من بدء الزيارة

وقال مدير عام الدائرة  صباح الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة )  ، إن ” الخطة تتضمن توزيع ( 60 ) عجلة إسعاف فوري قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة والطرق الخارجية ، مع تهيئة ( 25 ) مفرزة طبية ،  و( 8 ) مستشفيات حكومية ، إضافة إلى المستشفيات الأهلية الساندة ( الكفيل ، وزين العابدين ، والإمام الحجة الخيري و العباس الأهلي ) حيث تكون خدماتها مجانية خلال فترة الزيارة “.

وأضاف الموسوي تم  “التنسيق مع طبابة الحشد الشعبي لفتح ( 8 ) مفارز طبية موزعة على محاور المدينة القديمة ، وكذلك دعم مراكز الطوارئ بالملاكات البشرية ” ، علاوة على وجود المفارز الطبية التابعة للعتبتين المقدستين ” ، كما تم تهيئة ( 37 ) فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين ” .

وأشار  الى إنه  “سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية (العباسية الشرقية ، العباسية الغربية ، باب بغداد) وتجهيزها بكافة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ ، ورفدها بالملاك الطبي والصحي من المؤسسات الصحية في المحافظة “.

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