صحة ذي قار تغلق 22 مؤسسة صحية خاصة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..أغلقت دائرة صحة ذي قار ، 22 مؤسسة صحية خاصة في شهر كانون الثاني الماضي لمخالفتها الضوابط والتعليمات الصحية

وذكرت الدائرة في بيان ، اليوم الاحد ، تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة المؤسسات الخاصة في قسم التفتيش ، أغلقت 22 مؤسسة صحية خاصة مخالفة للتعليمات والضوابط الصحية “.

وتابع ان ” المؤسسات التي اغلقت هي 5 مراكز لطب الأسنان ، و 5 مراكز للتجميل ، و 6 تجهيزات للمواد والمستلزمات الطبية ، اضافة الى غلق عيادتين و 4 مختبرات جانبية “.

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