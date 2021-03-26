صحة ذي قار تتلف اكثر من اربعة اطنان من المثلجات

صحة ذي قار تتلف اكثر من اربعة اطنان من المثلجات

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن اتلاف اكثر من اربعة اطنان من المثلجات المخالفة للضوابط الصحية في اسواق قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فرق الرقابة الصحية بالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة الاقتصادية في سوق الشيوخ اتلفت اكثر من اربعة اطنان من المثلجات المخالفة للشروط الصحية والتي ضبطت في اسواق القضاء “.

واشار الى ” اتلاف الكمية في منطقة الطمر الصحي بحضور صاحب العلاقة ووفق محاضر اصولية وقانونية “.