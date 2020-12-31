صحة النجف تضيف تؤهل صالات العلميات في مدينة الصدر الطبية

المستقلة / – نفذت دائرة صحة النجف عمليّة إعادة تأهيل وتوسعة لصالات العمليات في مدينة الصدر الطبية لمضاعفة طاقتها الاستيعابية واستقبال الحالات الحرجة والطارئة من جميع أنحاء المحافظة.

وذكر مدير المدينة الدكتور عبد العال الغزالي بتصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، انه تمت اضافة صالتين اضافيتين الى المدينة ليصبح عددها اربعا، اضافة الى صالة للافاقة ومكان مخصص للتعقيم، مبينا ان الطوارئ تجري حاليا اربع عمليات في وقت واحد، كما تجري 15 عملية جراحية في اليوم الواحد للحالات الطارئة والحرجة.

واشار الى أن التوسعة الحاصلة خففت عن كاهل المواطنين ممن كانوا سابقا ينتظرون أربع الى خمس ساعات لاجراء العملية، مبينا ان الحاجة إلى توسعة صالات العمليات كانت ملحة لزيادة التخصصات الدقيقة في مدينة الصدر الطبية، ومنها تخصصات الجهاز الهضمي وجراحة الصدر والاوعية الدموية والجملة العصبية، ما أدى إلى ارتفاع عدد العمليات وزيادة الزخم على الطوارئ كونها مركزا لاستقبال جميع الحالات في المحافظة.