صحة النجف تستثمر أحد المراقد مكانًا للحجر الصحي

المستقلة /- أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، تخصيص مرقد السيد الحكيم، مكانًا للحجر الصحي وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب إنه “بسبب الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تقرر جعل مرقد شهيد المحراب مكانًا للحجر والعلاج بسعى 250 سريرًا”.

وارتفعت الاصابات بفيروس كورونا بشكل مطرد في عدد من المحافظات، وفيما سجلت وزارة الصحة حالات إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس، أعلنت الحكومات المحلية حظرا للتجوال من يوم الخميس حتى يوم الأحد.

من جهته حذر مدير صحة النجف الأشرف رضوان الكندي، اليوم الأحد، من خروج الوضع الصحي في المحافظة عن السيطرة.

وقال الكندي في تصريح صحافي: إن “صحة النجف باشرت باجراء 2327 فحصاً مختبرياً (PCR) لحالات مشتبه بها”.

وأشار الى، ان “مجموع الاصابات الكلي في محافظة النجف الاشرف بلغت 28783 إصابة، أما حالات الشفاء وصلت الى 23917 حالة، في حين ان مجموع الوفيات بلغت 337 حالة”، لافتاً الى “مجموع الحالات تحت العلاج بلغت 4529، اما مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بدء الجائحة بلغت 2673 حالة”.

وحذر الكندي، من “استمرار ارتفاع الاصابات وعدم قدرة المؤسسات الصحية على استيعابها”، داعياً “المواطنين الى التعاون والالتزام بالاجراءات الصحية لحين السيطرة على الوباء والحد من انتشاره”.

 

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