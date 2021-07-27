صحة النجف تؤكد وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا الى المحافظة

المستقلة/- أعلنت دائرة صحة النجف، عن وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا الى المحافظة، فيما اشارت إلى أن الكمية الموجودة لاتلبي الحاجة بسبب الاقبال الكبير.

وقالت مدير اعلام صحة النجف سالم نعمة في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “وجبة جديدة من لقاح فايزر وصل الى المحافظة خلال اليومين الماضيين”، مبيناً أن هذه اللقاحات تم توزيعها على المراكز كي تصل إلى المواطنين من خلال ثمان عشر منفذ تلقيحي”.

وأوضح أن “وصول هذه الكمية من اللقاحات لا تلبي الحاجة”، عازياً سبب ذلك إلى “الإقبال الكبير من المواطنين على منافذ التلقيح”.

وأضاف أن “إقبال المواطنين في النجف على اللقاح بات كبيراً جداً ونأمل أن تصلنا كميات كبيرة من اللقاح”، مشيراً إلى وجود “زخم لتوافد المواطنين”.

وشهدت معظم محافظات العراق اقبالاً واسعاً وغير مسبوق على تلقي لقاحات كورونا، وذلك اثر تصاعد اعداد الاصابات مع بلوغ الموجة الثالثة من الفيروس”دلتا” ذروتها، فضلاً عن اشتراط السلطات “كارت التلقيح” كوثيقة للسفر والمعاملات والمراجعات.

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