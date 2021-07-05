صحة الكرخ تطلق اول حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لأساتذة وطلبة ومنتسبي الجامعات

المستقلة/- أطلقت دائرة صحة الكرخ اول وأوسع حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لأساتذة وطلبة ومنتسبي الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، بينما تنتظر وزارة الصحة توريد خمسة ملايين جرعة من لقاح فايزر بداية من تموز الحالي وصولا الى ايلول، تعقبها ملايين الجرعات الاضافية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي.

وقرر مجلس الوزراء مؤخرا عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، ما لم يجلبوا كارت التلقيح،أو فحص (PCR) سالبا اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، ابتداء من تاريخ 1 /9 /2021، ويشمل القرار موظفي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص، والطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة، فضلا عن الطلبة الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاما، والعاملين والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنه “ينبغي على جميع المؤهلين في الجامعات والهيئات التدريسية في المدارس، ومنتسبي الدوائر الحكومية والوزارات التطعيم ضد فيروس كورونا”.

واوضح أن “الممتنعين عن أخذ اللقاح، يتوجب عليهم الزاميا إجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام”.

وبين الحجامي أن “هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على عودة التعليم الحضوري إلى الحرم الجامعي، وتعزيز الجاهزية للعام الدراسي المقبل 2022-2021″، مبينا أن “الحملة تستمر لثلاثة أيام متتالية” .

واشار الى “تخصيص منفذ خاص في الجامعات الرسمية والخاصة لتلقيح الطلبة، وتشمل كليات الطب في جامعة النهرين والمستنصرية وجامعة ابن سينا الطبية، باعتبارهذه الفئة هم الاكثر عرضة للتعامل مع المواطنين والمرضى في المستشفيات”.

وذكر ان “الحملة تشمل الاف الطلبة والمئات من التدريسيين، فضلا عن تطعيم طلبة التخصصات العلمية الذين تتضمن خططهم الدراسية مواد عملية ومختبرات”، مبينا ان “المبادرة تتضمن فحص الطلبة وغربلتهم وتسجيل المعلومات الكترونيا ثم اعطاء اللقاح للحد من انتشار الفيروس بينهم”.

ولفت الحجامي الى “انطلاق فرق خاصة لتطعيم العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الاولية بلقاح فايزر، مع التاكيد على الالتزام بجميع مستلزمات الوقاية عند تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين”.

من جهته، قال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي بتصريح صحفي: إن “زيادة عدد المراكز الصحية جعل الفرق تتواجد في كل المراكز ومؤسسات الدولة وخاصة المزدحمة منها كالمعاهد والجامعات والكليات”.

واشار الى ان “الحملة انطلقت في جانب الكرخ بعد تسمية الفرق الصحية والمشرفين”، مشيرا في الوقت ذاته الى ان “الوزارة تنتظر الدوائر الصحية لإرسال خطتها لتوسيع منافذ جديدة واستيعاب الأعداد المتزايدة”.

وبشأن الحفاظ على اللقاح، اكد الحلفي ان “وزارة الصحة لديها سلسلة من التبريد عبارة عن ثلاجات خاصة تحفظ اللقاح لمدة قد تصل الى 72 ساعة من دون كهرباء، اضافة الى وجود محرار يظهر درجة الحرارة ويكون قيد المراقبة من قبل ملاك المركز الصحي، وفي حال تغيّرت الحرارة يعطي اشارة”.

ونوه الحلفي بأن “وزارة الصحة تعاقدت مع شركة فايزر على توريد 12 مليون جرعة، وصلت منها 500 ألف جرعة حتى نهاية الشهر الماضي، وننتظر تسلم كمية تصل الى خمسة ملايين جرعة بداية من حزيران وصولا الى ايلول المقبل، على ان يستأنف توريد 6 ملايين و500 الف جرعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي”.