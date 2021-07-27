صحة الكرخ تتطالب بأنشاء معامل لانتاج الاوكسجين بدلا من استيراده

المستقلة /- طالبتْ صحة الكرخ بانشاء معامل لانتاج الاوكسجين بدلا من استيراده من الخارج لاسيما بعد الزخم الكبير لمصابي كورونا على المؤسسات الصحية في وقت، تعمل فيه محافظات الديوانية وكركوك وبابل على فتح منافذ اضافية للتلقيح وتشديد اجراءات الوقاية.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الدائرة تحتاج الى توفير الاوكسجين، لان نسبة كبيرة منه يجري استيرادها من الخارج”.

واعلنت وزارة الصحة، امس الاثنين، استيراد كميات من الأوكسجين من تركيا بعد ارتفاع الطلب عليه، نتيجة لزيادة الاصابات. .

واضاف ان “طموح الدائرة من بداية الجائحة كان يتركز على انشاء معمل للاوكسجين على الاقل من خلال الاستثمار، لكن هذا الامر لم ينفذ حتى الان، على الرغم من ان الوباء قد يمتد لأعوام اخرى، وبالتالي نحن بحاجة ماسة جدا لانشاء معامل جديدة لانتاج الاوكسجين بدلا من استيراده”.

واشار الى تلقيح 210 الاف شخص من مجموع نفوس سكان الكرخ البالغ عددهم 3 ملايين و600 الف نسمة، وهي النسبة الاعلى بين جميع المحافظات، مبينا ان “الدائرة تنتظر تسلم دفعات جديدة من لقاح فايزر وبقية اللقاحات الاخرى”.

بدورها، اكدت مديرة تعزيز الصحة في قطاع العدل التابع لصحة الكرخ رشا دريد صلاح لـ”الصباح” استمرار اعطاء لقاحات كورونا للمنتسبين والمواطنين خلال ايام العطل والمناسبات ومتابعة حالات العزل المنزلي، وفحص المشتبه باصابتهم بالفيروس وأخذ مسحات PCR في المراكز الصحية التابعة للقطاع”.

ونوهت بان “8 منافذ تلقيحية تابعة للقطاع شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وقد سجلت احصائية باعداد الملقحين طيلة ايام عطلة عيد الاضحى بلغت 5469 ملقحا”.

وفي الملف نفسه، قال محافظ بغداد محمد جابر العطا لـ”الصباح”: ان “المحافظة ركزت على توفير الخدمات اللازمة في المستشفيات وعدم حصول اي تكدس بالردهات خشية انتشار الوباء، وحرصت على استمرار بقية الخدمات التي تقدمها بعد نقل المصابين اليها”.

واكد القيام بجولات ميدانية للتحقق من توفر شروط السلامة والامان وكذلك توفير مطافئ الحريق ولوازم الدفاع المدني كافة بعد الازدياد الملحوظ بدرجات الحرارة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

ام صلال القطري يتفق رسميا مع مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين

اخر الاخبار

رغم العواقب .. وزارة الإعمار تنفذ مشاريع طرق كبرى خلال سنة واحدة

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بسبب استقرار الدولار الامريكي

اخر الاخبار

مظهر صالح يدعو اعادة النظر بقانون الشراكة مع القطاع الخاص

اخر الاخبار

التخطيط تحذر من تتضاعف العشوائيات في بغداد

اخر الاخبار

الكاظمي : العراق يريد أن تحل شركة أمريكية محل إكسون

اخبار العراق

روسيا تقترح على امريكا إزالة آثارها” من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

اخبار العراق

روسيا تقترح على امريكا إزالة آثارها” من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

اخبار العراق

صحة الكرخ تتطالب بأنشاء معامل لانتاج الاوكسجين بدلا من استيراده

اخبار العراق

صحة النجف تؤكد وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا الى المحافظة

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب نقص المعروض وارتفاع معدلات التطعيم

اخبار العراق

رئاسة الجمهورية تحذر من توجه بعض الاطراف السياسية لتأجيل الانتخابات

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض درجات الحرارة ابتداء من الخميس بمقدار 5 درجات

الاخبار

تفاصيل مكالمة قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي

اخر الاخبار

مواصفات و أسعار اصغر سيارة JEEP موديل 2021 في البحرين

اخر الاخبار

من ثاني أعلى قمة في العالم.. وفاة متسلق جبال شهير

اخر الاخبار

اتفاق تاريخي بين الكوريتين بشأن روابط الاتصال