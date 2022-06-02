صحافية مغربية بشبكة الجزيرة الإعلامية تحصد جائزة عالمية

المستقلة/- فاز تقرير “هل تكرهُ فرنسا المسلمين؟” الذي أعدّته وقدّمته الصحافية المغربية بشبكة الجزيرة الإعلامية يسرى العسري، بالجائزة الذهبية ضمن فئة “الفيديو الاجتماعي” والجائزة الفضية ضمن فئة “الفيديو الرقمي” في مسابقة “جوائز تيلي” الأمريكية العريقة والمتخصصة في تقييم المحتوى التلفزيوني والفيديو الرقمي.

وتأسست مسابقة “جوائز تيلي” عام 1979، وتتلقى أكثر من 12000 مشاركة من جميع الولايات المتّحدة الأمريكية والقارات الخمس. وشملت لجنة تحكيم هذا العام أكثر من 200 خبير من مؤسسات إعلامية وقنوات وشركات إنتاج دولية.

يسرى العسري، وهي منتجة أولى بغرفة الأخبار الرقمية بشبكة الجزيرة الإعلامية، استعرضت في التقرير قصص نساء فرنسيات محجبات يعانين من بعض مظاهر الإقصاء في الساحة الإعلامية والرياضية في بلدهن، كما حضر فريق عمل التقرير جلسة في المحكمة الإدارية في مدينة بوردو لعرض قضية مسجد “بيساك”، الذي تم إغلاقه قُبيل شهر رمضان بسبب منشورات على “فايسبوك”.

وعن أهمية العمل على تقارير تعكس قضايا اجتماعية ملحة، تقول العسري، إن “تسليط الضوء على القضايا الإنسانية هو ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحافي. وظاهرة الإسلاموفوبيا موضوع ملح خاصة مع هذا النموذج من فرنسا بعد تمرير قانون مكافحة الانفصالية، الذي يمنح الدولة الفرنسية سلطة واسعة لإغلاق المساجد والمؤسسات والشركات التي تعود للمسلمين إذا كانت هناك شكوك بالتحريض على الكراهية”.

التقرير حسب العسري “ثمرة مجهود استمر لأكثر من ثماني سنوات من العمل الصحافي في شبكة الجزيرة الإعلامية” وتضيف في تصريحها “صحيح أنني قدمت مراسلات حيّة على شاشة الجزيرة مباشر قبل ستّ سنوات، وأنتجت أفلاما استقصائية قبل أربع سنوات. لكنني في هذه التجربة استحضرت جميع ما تعلمته من مهارات بحث واستقصاء وتقديم وحوار وتحرير صحافي وإخراج من أجل طرح منتوج إعلامي رقمي مهني، ينافس مئات المنتوجات الإعلامية في مسابقة عالمية مرموقة، والأهم أن يلفت الأنظار لقضية هامة وهو ما حصل بما تركه من أثر بلغ أروقة قصر الإليزيه. إذ كان له دور مهم في تسليط الضوء على قضية مسجد “بيساك”، الذي نال حكما لصالحه بعدما أُغلق قُبيل شهر رمضان بدعوى منشورات محظورة على فايسبوك، كما أن التقرير لمس قضية جدلية هي قانون مكافحة الانفصالية، الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وعرضها بطريقة مختلفة وغير نمطية لجمهور يستقي الأخبار والقصص عبر المنصات الرقمية”.

جدير بالذكر أنه إلى جانب شبكة الجزيرة الإعلامية، ضمت قائمة الفائزين بالجائزة عددا من القنوات والمؤسسات الإعلامية والشركات المعروفة، منها: ‏Netflix، CBS، HBO، BBC GLOBAL، Disney، Apple، Microsoft، Adobe وغيرها.