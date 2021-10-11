صبيحة نتائج انتخابات.. انخفاض طفيف بسعر الدولار امام الدينار العراقي

المستقلة/-انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسة في بغداد ومحال الصيرفة .

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار في بورصة بغداد امس الاول السبت، 148450 دينارا مقابل 100 دولار امريكي، و اغلقت ابوابها امس بسبب عملية الاقتراع العام للانتخابات العراقية.

كما سجل سعر البيع 148750 دينار ا واسعار الشراء 147750 دينارا ، لكل 100 دولار امريكي ، في محال الصيرفة بالاسواق المحلية في بغداد .

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