صالح والمالكي يؤكدان أهمية تعزيز الاستقرار والامن في العراق

المستقلة.. بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستقرار الأمني في البلد، وتهيئة الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات المقبلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهتها وعدالتها بعيدا عن التزوير والتلاعب.

كما تم استعراض الواقع الاقتصادي والصحي في البلد، وضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان امن وسلامة المواطنين.