صالح والكاظمي يؤكدان أهمية “الحوار الجاد والفاعل”

المستقلة/- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية.

وقال بيان عن رئاسة الجمهورية إن صالح بحث لدى استقباله الكاظمي، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها.

وأشار البيان الى تأكيد الطرفين “أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين”.

واضاف: “الجانبان أكدا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد”.

وكان الكاظمي أطلق “حوارا وطنيا” لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة، واعتبروا أنها لم “تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.