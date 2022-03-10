 “صافي سالينا” مسلسل مغربي للعرض في رمضان

المستقلة/- يتطلع صناع مسلسل “صافي سالينا”، لعرضه للجمهور المغربي على شاشة القناة الثانية خلال شهر رمضان المقبل.

المسلسل الذي يضم كوكبة من النجوم المغاربة تم تصوير مشاهده بمدينة مراكش، تحت إدارة المخرج علي المجبود، وهو أول إنتاج مغربي للشركة الدولية Dune films ”دون فيلمز” التي اشتغلت منتج منفذ للأفلام أمريكية ضخمة مثل جون ويك في جزئه الثالث، جاك ريان، بلي يانس، لامومي، وغيرها من الأفلام والمسلسلات الأمريكية الشهيرة.

ويعود مسلسل “صافي سالينا”، بالمشاهد المغربي لفترة الحجر الصحي وما قبلها بقليل، حيث يروي خلال 15 حلقة، قصة زوج و زوجة على وشك فك ارتباطهما الذي دام أزيد من 17 سنة بسبب الخيانة، ولكن مع بداية إجراءات الطلاق، تبدأ جائحة كورونا وما تلاها من حالة الطوارئ الصحية، وحجر الجميع في بيوتهم مما جعل علاقتهما على المحك، لتقرر الزوجة التي تجسد شخصيتها الفنانة سامية أقريو بناء جدار فاصل في المنزل، ومن هنا تنطلق الأحداث في قالب درامي اجتماعي كوميدي.

ويشارك في بطولة مسلسل “صافي سالينا”، كل من الفنانة القديرة، نزهة الركراكي، إلى جانب الممثلة الكبيرة سامية اقريو، الفنان، غنى قباج، الممثل، عدنان موحجة، والممثلة، أمال الاطرش، والممثلة الشابة، منال أمين بلحاج، ندى بلكا، والممثل، مصطفى خونا.

تجدر الاشارة أن صافي سالينا من كتابة وتأليف عدنان موحجة ويحيي الفاندي وإخراج علي المجبود وإنتاج شركة ”دون فيلمز”.