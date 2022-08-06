صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود في كوبا

صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود في كوبا

المستقلة/- تسببت صاعقة ضربت صهريج للوقود، مساء الجمعة، بانفجار صهريجين بالقرب من ميناء للناقلات العملاقة في ماتانزاس في كوبا صباح يوم السبت، بعد نشوب حريق اشتعل طيلة الليل.

وقال التلفزيون الرسمي إن 49 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار الصهريج الثاني. وجرى بالفعل إجلاء المدنيين من المنطقة.

وقال وزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال ميراندا في تغريدة على تويتر إن أحد المصابين في حالة حرجة وسبعة في حالة “خطيرة”.

وكتب الرئيس ميجل دياز-كانيل على تويتر قبل الانفجار الثاني قائلا إن عمال الإطفاء “يحاولون تجنب انتشار النيران وأي تسرب للوقود” في خليج ماتانزاس.

وبحلول صباح السبت، بدا الحريق خارجا عن السيطرة تماما، مما يهدد صهاريج تخزين الوقود المجاورة.

وتعاني كوبا من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي ونقص في الوقود، ومن المرجح أن يؤدي فقدان الوقود ومنشآت التخزين إلى تفاقم الوضع.