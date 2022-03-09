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صاروخ نووي روسي ضخم يثير الرعب.. ما حقيقته؟ – فيديو

المستقلة /- بعد أيام على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوة الردع النووي للجيش الروسي في حال تأهب، تداول مستخدمون لمواقع التواصل فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر صاروخاً نووياً روسياً ضخماً.

إلا أنّ الفيديو المنشور قبل أشهر يعود في الحقيقة لأنبوب يستخدم في الصناعات البتروكيميائيّة، ويظهر فيه جسم معدنيّ ضخم محمولٌ على عربة للنقل.

وجاء في النصّ المرافق له “بوتين يرعب العالم بالصاروخ النووي الملقّب بالشيطان”.

تأهب نووي

بدأ انتشار هذا الفيديو بعد أيّام على إعلان الرئيس الروسي في 27 فبراير/شباط 2022 وضع قوّة الردع النووي للجيش الروسي في حال تأهّب، ما أثار تنديداً غربياً واسعاً.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال الخبير في “مركز جنيف للسياسات الأمنية” مارك فينو إن بعض الأسلحة النوويّة في روسيا هي “إما رؤوس حربية مثبتة على صواريخ، أو أنها قنابل موجودة على متن قاذفات وغواصات، “يمكن تفجيرها في غضون عشر دقائق”.

ولا يستبعد خبراء غربيّون لجوء روسيا إلى استخدام قنبلة قد تكون “تكتيكية” وبالتالي محدودة الوطأة، فيما يذهب آخرون إلى أن التلويح بالسلاح النووي هو لمجرّد “إثارة الخوف بين الجماهير الغربية”.

إلا أنّ ما يظهر في الفيديو لا علاقة له بكلّ ذلك، فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أنّه منشور قبل أشهر، ولا علاقة له بالمعارك الدائرة حالياً في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأرشد التعمّق بالبحث من خلال استخدام صورٍ ذات جودة أعلى من الفيديو، إلى عدد من المقاطع التي تُظهر نقل معدّات مشابهة تماماً للأنبوب الظاهر في المقطع المتداول.

وتُستخدم هذه الأنابيب في الصناعات البتروكيميائيّة ويمكن العثور أيضاً على فيديوهات تظهر تركيبها في المعامل.

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