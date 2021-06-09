صادقون : السياسة المالية التي اتبعتها حكومة الكاظمي زادت من نسبة الفقر

المستقلة /- انتقد نواب من مخلتف الكتل السياسية، استمرار السياسة المالية للحكومة بنفس الوتيرة من دون اي تغيير، مؤكدين ان الوضع المالي لحكومة الكاظمي قد تعافى تماما بعد ارتفاع اسعار النفط وتحقيق عائدات كبيرة.

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “السياسة المالية التي اتبعتها الحكومة قد زادت من نسبة الفقر، اذ يتوجب ان تكون هناك اجراءات لحماية الشرائح المتضررة واتخاذ خطوات كفيلة بتغيير الواقع الحالي”.

من جهة أخرى أكدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الارتفاع الحاصل في اسعار النفط جاء بمردود كبير للحكومة، وقد حصلت من جرائها على مايصل الى 25 مليار دولار، مايدعو لاتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية خلال الفترة المقبلة”.

الى ذلك اوضح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الوضع المالي بحاجة الى ادارة صحيحة، حيث مازالت الحكومة ترتكتب الاخطاء منذ استلامها السلطة في البلاد، ماتسبب بدمار كبير لشريحة كبيرة من الشعب العراقي”.