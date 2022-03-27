صاحب مشروع : الأعلاف تهدد مستقبل مشاريع الدواجن في البلاد
المستقلة/- باتت الأسعار المرتفعة للأعلاف تهدد مستقبل صناعة دواجن بيض المائدة، الذي وصل الى مستويات لامست تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الفترات، إذ ارتفعت أسعار الأعلاف الى مليون دينار للطن الواحد، والذي تزامن مع انخفاض أسعار بيض المائدة في أسواق الجملة، ما دفع العديد من أصحاب المشاريع الى عرض مشاريع بيض المائدة أمام أصحاب المجازر لعدم وجود جدوى اقتصادية، وبذلك تعد هذه المشاريع المهمة مهددة بالتوقف وعودة الإرباك الى هذا المفصل المهم في القطاع الزراعي.
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