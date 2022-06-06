صابرينة بلفقيه تطرح كوفر ما تحاسبنيش للفنانة شيرين عبد الوهاب

المستقلة/- طرحت الفنانة المغربية “صابرينة بلفقيه” فيديو كليب كوفر لأغنية “ماتحاسبنيش” للنجمة المصرية “شيرين عبد الوهاب”، عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

العمل من إنتاج “زهير بلفقيه”، توزيع “Meed f2h”، ماستورينغ “محمد أحناش”، والتصوير باستوديو System Recording في حين الإخراج كان لـــ “حمزة اليملاحي”.

وشارك “صابرينة” الغناء مغني الراي المغربي “حكيم الريمان”، حيث حققت الأغنية أزيد من مائتي ألف مشاهدة على بعد ساعات من طرحها، وتأتي هذه الأغنية بعد كوفر أغنية “مول الكوتشي” الذي طرحته مؤخرا، وحقق بدوره نجاحا كبيرا، حيث بلغ أزيد من 450 ألف مشاهدة خلال يومين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا بشكل كبير مع الفنانة “صابرينة بلفقيه” من خلال أول كوفر لها، ولم يأت التفاعل فقط إعجابا بأداء أغنية “مول الكوتشي”، بل أيضا للشبه بينها وبين المغنية “لطيفة رأفت”، حيث تناولت مجموعة من التعليقات أوجه التشابه، حيث كتب أحدهم: “ما شاء الله والله أبدعتي واتقنتي كصوت وحضور فيكي من لطيفة رأفت شبه كبير، في حين تساءل أحدهم: “هادي ماشي بنت لطيفة”.