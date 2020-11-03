صابئة ميسان  يحتفلون بعيد الإزدهار

المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. احتفل أبناء طائفة الصابئة المندائيين في ميسان بعيد الازهار (العيد الصغير)، حيث تجري طقوس التعميد وتسمى الصباغة بالماء الجاري.

وقال الترميذا نظام شيخ الطائفة في ميسان ان” عيد الازدهار للصابئة المندائيين يعد واحدا من أهم الأعياد ويطلق علية تسمية ” العيد الصغير، موضحاً ان الصابئة يعملون على التعميد بالماء الجاري اثماء العيد وهو ما يعرف بالصباغة .

ولفت الترميذا الى أن “من التقاليد المحببة تناول طعام الرز واللبن، لا سيما صباحًا وما يعرف بالتمن والروبة”،

واضاف “من طقوس العيد الصغير توزيع طعام الغفران كثواب مكون من الطعام والماء على ارواح المتوفين في أي زمن ومكان من المندائيين وطلب الغفران لهم ”

وبين الترميذا كيفية ان يصبح الرجل ترميذا في الديانة المندائية بأن “يكرس رجل الدين في الديانة المندائية من خلال لجنة كبار الحكماء في بغداد ويدخل عدة دورات دينية حتى يصبح ترميذا بمعنى تلميذ ديني ثم يتدرج الى أعلى المراتب الدينية مع الالتزام الكامل والمعرفة التامة باللغة والطقوس الدينية المندائية”يذكر ان الصابئة المندائيون في مختلف ارجاء العالم، يحييون عيد الازهار، باقامة مراسيمه الخاصة.