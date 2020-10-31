شيما هلالي في أغنية عراقية جديدة

المستقلة.. تستعد النجمة التونسية شيما هلالي لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “العصبي” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

تحمل أغنية “العصبي” اللهجة العراقية، من كلمات قصي باسل والحان الفنان العراقي محمود التركي، واشراف حسن طالب.

وانتهت شيما هلالي من تصوير أغنية “العصبي” قبل أسابيع قليلة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت إدارة المخرج العراقي علاء الأنصاري.

وطرحت روتانا برومو كليب أغنية “العصبي” تمهيداً لصدورها يوم الأربعاء القادم عبر قناتها على اليوتيوب.