شيما هلالي تقدم خلطة فنية عراقية في “العصبي”

المستقلة.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغنيات النجمة التونسية شيما هلالي، أغنية “العصبي“، وصدرت على طريقة الفيديو كليب عبر قناة روتانا الرسمية على اليوتيوب.

شيما هلالي قدمت أغنية “العصبي” بقالب غنائي إيقاعي باللهجة العراقية ، من كلمات قصي باسل جواد، وألحان الفنان العراقي محمود التركي، وتوزيع أحمد المهندس، واشراف حسن طالب.

على صعيد الصورة، حمل كليب أغنية “العصبي” توقيع المخرج العراقي علاء الأنصاري، وتم تصويره في دبي بدولة الإمارات، وظهرت شيما هلالي بعدة إطلالات مختلفة ومنوعة.

وأعربت شيما هلالي عن سعادتها بطرح أغنية “العصبي”، اذ شكلت عودتها لسوق الإنتاجات الغنائية بعد غياب عامين.