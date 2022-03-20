شيماء تطرح “كتدي ودجيب فيا” بلوك مميز

المستقلة/- طرحت الفنانة المغربية الشابة شيماء جاحظ أغنيتها الجديدة “كتدي ودجيب فيا” عبر قناتها في موقع رفع الفيديوهات “يوتوب”، وباقي صفحاتها الاجتماعية، وتعتبر الأغنية السادسة في مسارها الفني التي تنضاف إلى ريبرتوار أغانيها التي أصدرتها من قبل، من بينها ديو رفقة الفنان الشهير “البنج”.

وقالت النجمة الشابة شيماء في تصريح خاص أن الأغنية الجديدة “كتدي ودجيب فيا” أغنية شبابية عصرية خفيفة، تنهال كلماتها التي كتبها محمد المرابط ومنعم العمراني من الدارجة العامية، توزيع ومكس أشرف بنصفية، تسجيل وماستورينغ مهدي محجور، فيما الكليب كان من إخراج حسن الكرفتي، مضيفة أن الفيديو كليب تم  تصويره في أجواء ساحرة في مدينة طنجة العالية.

وأضافت شيماء أن الأغنية الجديدة تعتبر السادسة في مسارها الفني بشكل رسمي، وتأتي في سياق شهر مارس والذي يعرف احتفالات خاصة بالمرأة، كما أنها تأتي في سياق خاص تطبعه العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وفي وقت تنتعش فيه الساحة الفنية المغربية.

وعن أجواء التصوير تحدث شيماء جاحظ عنها بعفوية وبشكل منبهر، حيث تعتبر مدينة طنجة واحدة من المدن الجميلة، وتسحر كل من يزورها بشواطئها وغاباتها الخلابة، وهي أنسب مكان لاحتضان كليب “كتدي ودجيب فيا”.

وعن استفسارها حول ما يروج عن تحدث بعض الأشخاص باسمها في الآونة الأخيرة، ردت شيماء أنها لا تتعامل حاليا بشكل رسمي مع أي مدير أعمال، ولا يمثلها شخص معين في الوقت الحالي، مؤكدة أنها تدرس حاليا بجد لتحصيل نقط عالية في مسارها الدراسي الذي يعتبر الدرجة الأولى في اهتمامها.

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