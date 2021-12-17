شيرين ممنوعة من دخول بيت الله لسبب صادم

المستقلة /- تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مؤخرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب وظهورها الأخير في حفل دبي.

في التفاصيل ،أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام بعد ظهورها الاخير في حفل دبي تزامنا مع طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب وظهورها بنيو لوك صدم جمهورها في العالم العربي بتسريحة شعر قصيرة جدا أظهرتها بإطلالة ضعف لا سيما أنها كشفت عن ” حلاقة شعرها ” بسبب الطلاق.

من جهة أخرى ، تساءل الكثير من الجمهور عن سبب حلق الشعر الذي ظهرت فيه الفنانة شيرين وأن السبب ما اذ كان يعود لطليقها حسام حبيب ، حيث حلقها لشعرها بأنها شخصية حساسة للغاية وقررت معاقبة نفسها بحلق شعرها. والظهور أمام الجمهور والعودة الى عملها، كما وقالت أنها فعلت ذلك أيضاً “لتظهر أمام طليقها حسام حبيب بشكل غير جميل ويوافق على الطلاق”.

يذكر أن الفنانة شيرين تلقت الكثير من الانتقادات خلال الأيام الماضية ومن ضمن تلك الانتقادات وجهها داعية إسلامي وهو الاستاذ في جامعة الازهر مبروك عطية لها حيث قال في مقطع فيديو نشره على منصة اليوتيوب قائلا ” انه لا يجوز للمرأة حلق شعرها الا لعذر طبي.

وتابع القول ” العلماء والفقهاء أجمعوا على أن المرأة تأخذ اليسير من شعرها، أي سنتيمتراً، على حد قوله، ولا تحلق شعرها أو تقصّره في الحج والعمرة، وبذلك تكون قد تحلّلت من الحج أو العمرة.