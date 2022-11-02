المستقلة /- كشف مصدر عن رغبة الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، باستكمال رحلة العلاج للتعافي من الإدمان في المستشفى.

ولفت المصدر إلى أن شيرين أبلغت إدارة المستشفى الذي تحتجز فيه، بأنها ترغب بانتهاء فترة علاجها والتعافي التام للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها، وذلك بعد مرور 17 يوما، وانتهاء فترة الحجز الإلزامي للعلاج.

وأكد المصدر على أن شيرين وقعت، أمس الثلاثاء، على إقرار بكامل رغبتها لاستكمال فترة العلاج من المواد المخدرة بمستشفى عادل صادق للصحة النفسية بالنزهة، وكان ذلك بعد إصابتها بحالة هياج عصبي.

وحرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على توضيح آخر التطورات ومستجدات الحالة الصحية للفنانة، خاصة عقب انتشار بعض الشائعات خلال الفترة الأخيرة.

وقال مصطفى كامل، خلال تصريحات تلفزيونية أن شيرين عبد الوهاب في حالة صحية جيدة، ولم تغادر المستشفى أو البلاد، كما انتشرت عنها من شائعات.

من جانبها، أيدت المطربة مي كساب، موقف شقيق الفنانة شرين عبد الوهاب الذى أدخلها المستشفى لتلقي العلاج من إدمان المواد المخدرة.

وكان محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أصدر بيانا عاجلا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاتها، حيث قال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه يهيب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب، وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار وشائعات.