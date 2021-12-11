شيرين تفاجئ جمهور ” أم الإمارات” بحلاقة شعرها

المستقلة/- ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب “حليقة الشعر” في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها على مسرح “مهرجان أم الإمارات” في أبوظبي، وشكلت مفاجأة كبيرة للجمهور الحاضر في الحفل، ولجمهور الوطن العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين في كلمة على المسرح: “مبسوطة أني معاكم، ويا رب تقبوني بشكلي ده” .. “أنا كده فقت”، وسط صيحات الجمهور المتفاجئ بجرأتها والفرح بظهورها من جديد عبر “مهرجان أم الإمارات”

وأكد المخرج والمنتج صلاح الياسري، حماس شيرين في الكواليس للظهور أمام الجمهور بهذا اللوك الجديد، قائلا : “الفنانة شيرين فنانة كبيرة وتحترم جمهورها، وكانت متحمسة للظهور بهذا اللوك (حليقة الشعر) قبل الحفل، ولسماع ومشاهدة ردة فعل الجمهور، والتي أبدت احترامها ومحبتها له، حيث أعربت أنها مشتاقة للغناء على مسرح مهرجان أم الإمارات”.

وشكرت شيرين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والياسري للإنتاج الفنى على التنظيم الرائع وحسن الإستقبال والضيافة، ليؤكد صلاح الياسري أنه بدأ الإتفاق معها من أجل ظهورها معه من خلال حفلة كبيرة في “إكسبو 2020 دبي”.

وقال الياسري : “نحن الياسري للإنتاج الفني المسؤولون عن حجوزات الفنانين العرب والفرق الموسيقية في إكسبو 2020، ونظمنا جميع الحفلات العربية على مسرح اليوبيل، ولدينا العديد من المفاجآت من أسماء عربية كبيرة ستكون معنا في حفلات إكسبو 2020″. مبينا أنه يقوم بتنظيم حفلات مهرجان أم الإمارات” للعام الثالث على التوالي، شاكراً ثقة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي”.

وكان المنتج صلاح الياسري قد نظم تعاقدات الفنانين في معرض إكسبو 2020 من خلال “الياسري للإنتاج الفني”، ونجح في إستقطاب الفنانين عبدالله الرويشد، محمد حماقي، ديانا حداد، حاتم العراقي، وأصيل أبوبكر، واسماء لمنور، والعديد من الفنانين العرب.

ووكشف عن استعداده لتنظيم حفلاً غنائياً في الكثير من المفاجآت مع الفنان المصري محمد رمضان في “إكسبو 2020 دبي” يوم 18 ديسمبر 2021، الى جانب تجهيزه وتعاقده مع الفنانين وليد الشامي يوم 14 ديسمبر الجاري، وتامر حسني يوم 23 ديسمبر.