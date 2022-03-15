شيرين تعاني من ازمة نفسية ومخاوف من محاولة الإنتحار

المستقلة /- استحوذت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، على اهتمامات الجمهور مؤخراً، وخاصة بعد ظهورها في حفلها الأخير في الكويت بإطلالة كاجوال، وبزيادة وزنها وبكائها بحرقة أثناء الغناء على خشبة المسرح، ما أثارت قلق الجمهور على حالتها النفسية، خاصة بعد حديث الإعلامي عمرو أديب، المقرب منها، في برنامجه “الحكاية” عن الأزمة التي تعاني منها.

وتحدث عمرو أديب خلال برنامجه عن حالة شيرين النفسية، مؤكدا إنها تحتاج إلى المساعدة والدعم، وطلب من الجمهور الوقوف بجانبها، وعدم إنتقادها وإرسال الكلمات الطيبة لها، وأردف: “ظهرت شيرين على المسرح في الكويت مش شيرين.. شكلها مختلف وترتدي ملابس مختلفة، وأجهشت بالبكاء أكثر من مرة.. تشعر أن شيرين في محنة”.

وأضاف أديب إن شيرين تمتلك المال والشهرة والموهبة ولكنها تعيش في “كرب عظيم”، وأشار أن شيرين تترك نفسها للغرق، وهو الأمر الذي أثار قلق محبيها وجمهورها، خاصة بعد تصريحاتها السابقة عن معاناتها مع الإكتئاب، وعلاجها في السنوات الأخيرة من خلال متابعتها مع عدد من الأطباء، بل قد وصل بها الأمر لمحاولة الانتحار، مما يزيد من مخاوف المحبين بإعادة تكرار المحاولة.

وكانت الفنانة قد نشرت على حسابها بانستقرام، عدة صور وفيديوهات من حفلها الأخير في الكويت، ضمن احتفالات اليوم الوطني الكويتي، وعبرت عن سعادتها بتواجدها في الكويت بعد إنقطاع بسبب كورونا، واستعرضت لقطات للحضور الجماهيري الكبير في الحفل ، ووجهت رسالة قالت فيها: ” شكرا أهل الكويت علي حسن الاستضافة والاستقبال”.