شيرين تخدع الجميع ولم تنفصل عن زوجها وهذا كان هدفها

المستقلة /- حالة من الجدل أثارها الموسيقار حلمي بكر بتصريحاته خلال إحدى الندوات الصحفية، على أزمة انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، حيث إعتبر أن ظهور شيرين عبد الوهاب بعد حلاقة شعرها الهدف منه إثارة الضجة وتصدر التريند، مؤكدا إن واقعة الانفصال بين الثنائي غير حقيقة، وجزءاً من الدعاية لألبومها الجديد.

وأضاف حلمي بكر في تصريحاته ان شيرين تلعب لعبة مزدوجة للعودة للساحة الفنية بقوة، كما ان تصريحاتها عن حرمان حسام حبيب لها من تجميد البويضات لا يجوزان يقال علنا وهذا دليل على رغبتها بإثارة الجدل وكسب التعاطف.

ولاقت تصريحات الموسيقار ضجة واسعة بين الجمهور الذي انقسم بين التأكيد على صحة كلامه ورغبة شيرين تصدر الترند بتصريحات صادمة، وبين مدافعا عن فنانة لا تحتاج لإثارة مثل هذه القضايا لتنشهر وتتصدر لأنها فنانة ناجحة منذ البداية.

يذكر ان الفنانة شيرين عبد الوهاب قد صرحت إنها حاولت إنهاء حياتها والإنتحار بسبب الظروف القاسية التي مرت بها، وقالت: “أنا عملت كل حاجة ممكن تخليني أموت”، كما كشفت أنها كانت ترغب في الحمل والإنجاب، إلا ان حسام حبيب تسبب في فشل الأمر.

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