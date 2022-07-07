شيخ دلير : الاتحاد والديمقراطي لم يتفقا على مرشح محدد لمنصب رئيس الجمهورية

المستقلة/- اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، ان الحزبين الاتحاد والديمقراطي لم يتفقا على مرشح معين لمنصب رئيس الجمهورية، لافتة الى مجلس النواب سيكون الفيصل في حسم هذا الموضوع.

وقال شيخ دلير في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “كلاً من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، ملتزمان بمرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية، حيث لم يتفق الطرفان على اسم معين لتقديمه لمجلس النواب”.

وأضافت ان “مجلس النواب سيحسم ملف رئيس الجمهورية وسيختار احد المرشحين الذين سيقدمهما الاتحاد والديمقراطي خلال جلسة انتخاب الرئيس، حيث سيكون البرلمان هو الفيصل في هذا الامر”.

وبينت ان “كفة البرلمان بالأغلبية العددية تميل نحو المرشح برهم صالح لاختياره رئيسا للجمهورية لولاية ثانية، وبالتالي فأن الأمور شبه محسومة لصالحه”

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