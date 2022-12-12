شواني يطلع على مشروع الاتمتة الالكترونية لمراجعي دوائر الكتاب العدول

المستقلة/- اطلع وزير العدل خالد شواني، الأحد، على الموقع التجريبي لمشروع الاتمتة الالكترونية لمراجعي دوائر الكتاب العدول.

ورافق شواني في الجولة، بحسب بيان لإعلام وزارة العدل، تلقت المستقلة نسخة منه، “وكيل الوزارة الاقدم زياد خليفة التميمي ومدير عام الشركة العامة للانظمة الالكترنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وعدد من المدراء العامين، وتابع ميدانياً آلية انجاز معاملة الوكالة الكترونيا والوقت الذي تستغرقه”.

واكد الوزير أن “المشروع مهم جدا، والحكومة تعوّل على نجاحه، وتقدم وزارة العدل كافة التسهيلات لانجازه، لانه يساهم في القضاء على البيروقراطية والمحسوبية وعمليات التزوير في الوكالات وحماية املاك المواطنين من التلاعب والتزوير، والتحول نحو الحوكمة الالكترونية”.

ودعا شواني “الشركة المنفذة للمشروع الى الالتزام بالتوقيتات المتفق عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين، لافتا الى ان الوزارة ستتخذ اجراءاتها في حال عدم اتمام المشروع او التلكؤ فيه ضمن السقوف الزمنية المتفق عليها، باعتبار ان المشروع ستراتيجي وحيوي وينبغي انجازه بالسرعة القصوى”.

يذكر أن شواني عقد عقد اجتماعا، مع الشركة المنفذة لمشروع الاتمتة الالكترونية بحضور ممثلي الشركة وعدد من المدراء العامين، للاطلاع على ما تم انجازه وتجاوز اية عقبة قد تواجه اكماله، وفقاً للبيان.

 

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