شهيد اردني برصاص الاحتلال في عسقلان

المستقلة /- اكدت مصادر فلسطينية ان الشهيد عبدالله تيسير موسى سرور الذي استشهد في عسقلان المحتلة فجر اليوم اردني الجنسية.

وفجر اليوم استشهد عبدالله برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته طعن جندي إسرائيلي ، وقالت المصادر العبرية ان الجندي أصيب بجراح طفيفة ونقل للعلاج.

وكشفت شقيقة الشهيد انه متزوج واسرته تقيم في الأردن حيث لم تحصل على لم شمل.

وبينت ان الشهيد يحمل الجنسية الاردنية ويتردد بين الأردن والضفة حيث تقطن زوجته وابنه بالإضافة الى والديه واشقائه، فيما يقيم لديها في الخليل لفترات ، ويعمل في فترات أخرى كهربائيا في الداخل المحتل.

وأشارت الى ان اسرة الشهيد في طريقها الى الضفة ، وان سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمان الشهيد.