شنيشل يصف قرار استقالة مدرب المنتخب الوطني ديك ادفوكات بالمنطقي

المستقلة/- وصف مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم، راضي شنيشل، قرار استقالة مدرب المنتخب الوطني ديك ادفوكات بالمنطقي ، لافتاً، إلى، إن بتروفيتش هو الأفضل لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة .

وقال شنيشل في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، اليوم الأربعاء، إن” المهمة التي تعاقد من أجلها المدرب هي قيادة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، وبما أن حظوظ المنتخب في بلوغ المونديال أصبحت ضعيفة، لذا قرر المدرب تقديم الاستقالة وهذا أمر منطقي “، مضيفاً، أن” ادفوكات وافق على تدريب المنتخب، بحثاً عن النتائج ولم يكن تركيزه على الجوانب المادية، وانا احترم قراره ،فهو جاء لهدف محدد ولم يتحقق هذا الهدف”.

وبين شنيشل ان” اي مدرب يحتاج الى وقت كافٍ للتعرف على اللاعبين واختيار الأفضل منهم لذلك لم يتمكن ادفوكات من الاستقرار على تشكيلة محددة بسبب ضيق الوقت قبل الدخول في غمار التصفيات “، لافتاً، الى أن ” المدرب المساعد بتروفيتش هو الأفضل لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة كاس العرب كونه يمتلك معلومات كافية عن جميع اللاعبين من خلال تواصله المباشر معهم “.

وقدم المدرب الهولندي ديك ادفوكات، يوم امس اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب الوطني لأسباب وصفها بالعائلية .

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