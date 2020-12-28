شمول 840 أسرة في كركوك برواتب الرعاية الاجتماعية

المستقلة/ – شملَت دائرة الرعاية الاجتماعية في كركوك 840 اسرة خلال العام الحالي بالرواتب بعد انجاز معاملاتها، بينما اكمل الباحثون الاجتماعيون المسح الميداني لاكثر من 7 الاف شخص لبيان مدى استحقاقهم للاعانات.

وقال مدير الدائرة واثق ياسين محمد في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة:ان الدائرة شملت 840 اسرة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام الحالي، وهي ضمن الاسماء في القوائم الواردة من ممثلي المحافظة في مجلس النواب.

واشار الى ان المشمولين صدرت لهم بطاقات الرواتب وفق الضوابط والتعليمات وموافقة وزارة التخطيط، وتم ايضا اكمال المسح الميداني لاكثر من 7 الاف شخص لبيان مدى استحقاقهم للشمول في شبكة الحماية وضمن فئاتها من العاطلين والعاجزين والمرضى والمطلقات والارامل بعد زيارة الباحثين الى منازلهم وتواصل انجاز معاملاتهم.

واوضح محمد ان العمل الالكتروني اسهم في سرعة الانجاز ورفع المعاملات الى الوزارة بعد اكمال استمارة المشمول من قبل الباحث، مفصحا عن ان الاسبوع الحالي سيشهد حصر اعداد التقاطعات والتوقفات والاستردادات للذين التحقوا بدوائر اخرى لاسيما الدوائر التابعة للمؤسسات الامنية من اجل تحقيق شفافية تامة في قاعدة البيانات للمستحقين بالشمول، وان الاعداد المتبقية سيستمر العمل بشمولهم حسب موافقة وزارة التخطيط.