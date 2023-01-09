شمول أكثر من 11 الف امرأة براتب الرعاية في كربلاء

شمول أكثر من 11 الف امرأة براتب الرعاية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الاثنين ، عن شمول جميع النساء المتقدمات للحصول على راتب رعاية المرأة في المحافظة من جميع الفئات وبلغ عدد المشمولات أكثر من 11 الف امرأة .

وقال نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب زيارته دائرة رعاية المرأة في المحافظة ، أكملت الدائرة معاملات جميع النساء المشمولات في قانون رعاية المرأة ، وبلغ عدد المشمولات 11 الف و 689 إمرأه “.

وأضاف طالبنا “مديرة دائرة رعاية المرأة خلال اللقاء على تخفيف الروتين والإسراع بإجراء جميع معاملات المشمولات “.