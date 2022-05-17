شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير

المستقلة /- عرضت ​شمس الكويتية​ الزواج على شخص، في بث مباشر على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اتضح أنه الإعلامي علي العيسى.

وظهرت شمس الكويتية في البث المباشر مع أحد الأشخاص الذي كان يبدو من لهجته أنه خليجي، وعرضت عليه الزواج. وقالت شمس الكويتية في الفيديو “تعالى تزوجني إنت”، ليرد عليها “والله أنا موافق”، لتقول له “إحنا على الهواء.. ارفض”.

وحصل هذا الفيديو على انتشار كبير على السوشيل ميديا من قبل الصفحات الفنية مؤكدين على عفوية شمس وتصرفاتها الطبيعية التي لا يوجد فيها اي تصنع.

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