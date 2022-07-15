شمس الكويتية ترفع دعوى قضائية على والدتها لسبب صادم

المستقلة /- طريقة مازحة وكوميدية، كشفت الفنانة ​شمس الكويتية عن نيتها​ برفع دعوى قضائية على والدتها لانها انجبتها من دون ان تستشيرها.

وقالت شمس في فيديو نشرته عبر حسابها في انستغرام، انها تبحث عن محامي شاطر يساعدها برفع قضية على والدتها لانها انجبتها دون ان تستشيرها وتاخذ رأيها، وقالت: “شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا.. الوضع حلو أو لا”.

وأضافت الكويتية ان من حقها رفع قضية عليها وتطالبها بتعويض، مقابل كل ضربة ضربتها اياها، وأثار هذا الفيديو اعجاب المتابعين الذين اشادوا بخفة دم شمس، مشيرين انهم ايضا يريدون رفع قضايا على امهاتهم وذلك من باب المزاح.

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يذكر ان ​شمس الكويتية​ قد اثارت جدلا كبيرا في وقت سابق، بمنشورها الذي قصدت من خلاله أشخاص دون ذكر اسمهم، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: “في ناس لازم تعاملها معامله اخر درج بالدولاب ايوا ذاك اللي تدفه برجلك “، كما انها أغضبت المتابعين عندما وصفتهم بالكلاب.

وردت شمس على احد المتابعين، كتب لها: “نحن جيشين جيش شمس، وشمس لحالها شمس قاهر”، فقالت :”أحبكم يا كلاب”، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور الذي اكد ان هذا الوصف غير أخلاقي ولا يليق بفنانة، ومن لا يحترم الجمهور ليس محترماً.

هذا وكانت قد لفتت الفنانة أنظار متابعيها في أحدث صورها التي نشرتها عبر حسابها على الإنستجرام، وظهرت بها بإطلالة كاجوال جريئة، برزت منها منحنيات جسدها، حيث ارتدت قميص ساتان باللون الرمادي مع بنطال باللون التلجي، واعتمدت تسريحة شعرها المعتاده ووضعت مكياجًا صاخبًا، نالت بها اعجاب الجمهور.